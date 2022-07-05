بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها

2022-07-05 / 16:28
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نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن اعتزالها مجال التمثيل و توقف مسيرتها المهنية.

و نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”شكرا جمهوري الحبيب
شكرا لكل من دعمني وشكرا كثيرا لكل من اذاني”.

و أضافت قائلة :”فقد انتصرتم في الدنيا ولكن عند الله تلتقي الخصوم واللقاء قریب فلا تفرحوا كثيرا واكثروا من مكالماتكم وانا ساكثر من حسبي الله ونعم الوكيل..هنا تتوقف مسيرتي وأعلن اعتزالي”.

و عقب نشرها خبر الاعتزال ببضع دقائق، قامت نجمة الموسم الرمضاني الفارط، بحذف تدوينها، الأمر الذي جعل متابعيها يرجح أنها تراجعت عن قرارها.

و تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة دنيا بوطازوت حيث تم نشرها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

و يشار أن لدنيا بوطازوت قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها للسنة الثانية على التوالي تتوج بنجمة الموسم الرمضاني.

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