بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن اعتزالها مجال التمثيل و توقف مسيرتها المهنية.
و نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”شكرا جمهوري الحبيب
شكرا لكل من دعمني وشكرا كثيرا لكل من اذاني”.
و أضافت قائلة :”فقد انتصرتم في الدنيا ولكن عند الله تلتقي الخصوم واللقاء قریب فلا تفرحوا كثيرا واكثروا من مكالماتكم وانا ساكثر من حسبي الله ونعم الوكيل..هنا تتوقف مسيرتي وأعلن اعتزالي”.
و عقب نشرها خبر الاعتزال ببضع دقائق، قامت نجمة الموسم الرمضاني الفارط، بحذف تدوينها، الأمر الذي جعل متابعيها يرجح أنها تراجعت عن قرارها.
و تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة دنيا بوطازوت حيث تم نشرها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
و يشار أن لدنيا بوطازوت قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها للسنة الثانية على التوالي تتوج بنجمة الموسم الرمضاني.