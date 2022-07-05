أخنوش: إصلاح التعليم مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين
هبة بريس - لبنى أبروك
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين.
وأكد أخنوش، في كلمته بجلسة المساءلىة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على أن “هذا الهدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقة لتغيير السلوكات التدبيرية ووضع اطار عمل واضح وطموح.”
وأضاف أخنوش مخاطبا مستشاري الأمة يالقول ” لم يعد أمام بلادنا أي خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومة التعليم بمايسمح ضمان جودة وفعالية العرض المدرسي والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع الى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة المواد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.”
ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0
11
10 تعليقات
ياسيد اخنوش نتكلم على أرض الواقع بدون مبالغة التعليم في المغرب جد متدهور لامن من ناحية الجودة ولا تكوين الطفل منذ تعليمه في الإبتدائي إلى وصوله إلى الجامعات والمعاهد العليا هههههههههههه.
إن ابرز محاور الإصلاح التعليم العالي ولا التعليم بصفة عامة فهو نازل الى أدنى مستوى ولا ندري من المسؤول حتى وصل التعليم إلى هذآ الحال.
نطالب بالتشديد والحرص على المدارس العمومية لتكون خطوة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم التلاميذ والتلميذات مستقبلا.
نحن كاباء لازلنا نعاني من هذآ القطاع التعليم والتربية من الابتدائي الى العالي وذالك راجع إلى عدم توفير متطلبات التلاميذ والطلبة مما يؤدي إلى الهدر المدرسي بكثرة وخاصة في المدن الصغرى والقرى …
إذا كان فعلا التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب ذو جودة عالية وممتازة جدا فلما الطلبة والطالبات يغادرون المغرب من أجل متابعة دراستهم في الخارج…
لا نضحك على انفسنا ونقول ان التعليم في المغرب في تحسن مستمر وإنما العكس صحيح هههههههههههه.
سؤالي ياسيد اخنوش وسيد وزير التعليم هو هل هناك جدية وكفاءات في الجامعة وتقويم محايد لقدرات الأساتذة في التدريس ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه هههههههههههه.
يبدو أن الإصلاح والتغيير في قطاع التعليم لن يتغير وسيبقى على ما هو عليه؛ بالنسبة للمدارس والجامعات العمومية ..
يجب أن تكون هناك إستراتيجية واضحة ووضع حلول بديلة لجودة التعليم في المغرب حتى لا يضطرون الطلبة والطالبات مغادرة البلاد من أجل متابعة دراستهم الجامعية في المغرب…
الطبقة البورجوازية هي التي تستفيد من التعليم ذو جودة عالية وممتازة جدا أما الطبقة الفقيرة والكادحة فهي تغادر المدرسة في مرحلتها الأولى والفاهم يفهم هههههههههههه.