أخنوش: إصلاح التعليم مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين

هبة بريس - لبنى أبروك

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين.

وأكد أخنوش، في كلمته بجلسة المساءلىة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على أن “هذا الهدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقة لتغيير السلوكات التدبيرية ووضع اطار عمل واضح وطموح.”

وأضاف أخنوش مخاطبا مستشاري الأمة يالقول ” لم يعد أمام بلادنا أي خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومة التعليم بمايسمح ضمان جودة وفعالية العرض المدرسي والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع الى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة المواد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.”

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