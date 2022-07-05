أخنوش: الملك حريص على ألا يخلف بلدنا الموعد مع إصلاح التعليم

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن إصلاح قطاع التعليم يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش الدولة الاجتماعية.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الملك محمد السادس حريص على ألا يخلف بلدنا الموعد مع الاصلاح الجوهري لقطاع التعليم وعلى ضرورة تعبئة الجهود بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي ولبتنموي المطلوب.

وأضاف أخنوش، أن هذا الأمر أكده جلالة الملك في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية لسنة 2017 ، حيث أكد جلالته على أن “المغاربة اليوم ييريدون لأبنائئهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10