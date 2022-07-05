بعد طول انتظار.. مجلس البيضاء يصادق على بناء طريق “HH26” بالمدينة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادق مجلس جهة الدارالبيضاء سطات على مجموعة من المشاريع التنموية و البنيوية التي سترى النور مستقبلا، و من بينها مشروع الطريق HH26 بعمالة الحي الحسني.

و بإجماع الأعضاء الذين حضروا أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز لمجلس جهة الدار البيضاء سطات ، تقرر بناء و تشييد طريق HH26 التي طال انتظارها في واحدة من أكثر مناطق البيضاء اكتظاظا.

و في هذا الصدد، أكدت أسماء بلقزيز نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات أن هذه الطريق يبلغ طولها 6 كلومترات وعرضها 30 مترا، وتمتد من طريق الجديدة عبر شارع عبد الله ابراهيم إلى طريق أزمور و ستمر بعدد من المجمعات السكنية مثل القصبة، فرح السلام، دوار التوينشات ودوار الرمل.

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