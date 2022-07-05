وجدة.. شاحنة تصطدم بسيارات مركونة بالشارع وتخلف خسائر مادية

2022-07-05 / 14:39
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هبة بريس : وجدة

وقعت صباح اليوم الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، حادثة سير خطيرة تسببت في خسائر مادية على مستوى العديد من السيارات، وكذا على مستوى عمود كهربائي.

الحادثة وقعت على مستوى طريق الغرب المؤدية الي اعدادية المكي الناصري، وفي التفاصيل، أن صاحب الشاحنة نسي رفع “مكبح اليد”، الأمر الذي جعل من الشاحنة تصطدم بالعديد من السيارات المركونة، وأضرار بعمود كهربائي.

وفور علمها بالخبر انتقلت الى عين المكان عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير قصد اجراء المعاينة.

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