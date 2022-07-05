غوفرين: نراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب
هبة بريس - متابعة
قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين، إن مشاركة إسرائيل في مناورات “الأسد الإفريقي 2022” بصفة مراقب، خطوة جديدة وإضافية من شأنها توطيد العلاقات الأمنية.
واعتبر غوفرين أن “العلاقات الأمنية انضافت إلى قائمة كبيرة من المبادرات الثنائية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة وغيره”، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه المناورات التي جرت بقيادة القيادة الإفريقية للجيش الأمريكي (أفريكوم) والقوات المسلحة الملكية المغربية، “من شأنها توطيد العلاقات الأمنية بين وزارتي الدفاع وجيشي كل من المغرب وإسرائيل”.
وأضاف: “إسرائيل تراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب”.
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تعليق واحد
التمرين العسكري الاسد الافريقي في مضمونه يكشف مدى قدرات الجيش المغربي.والفرق المشاركة.لكن أظن ان من ورائه امر ما.لان هذا المنطقة بقيت مستقرة شيئا لعدة عقود.وأظن انهم يخططون لتمزبقها.وع الايف ان عصابة الجزائر هي مفتاح الشر في الظنطقة وتسعى جادة لاشعال نار الفتنة في المنقطقة.تظن ازه في منحى مما سيقع.كعود الثقاب.يظن انه يحرق عدوه لكنه يحترق هو قبل كل شيء.فانا كمغربي اقول حسبنا الله ونعم الوكيل.