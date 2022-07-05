للراغبين بتشجيع المنتخب في المونديال.. الفيفا تطرح اليوم آخر التذاكر المتبقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الفيفا أنه تم عرض ما تبقى من تذاكر كأس العالم قطر 2022 للبيع بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا ابتداء من اليوم 5 يوليوز في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).

و أوضح بلاغ للفيفا أنه يمكن للمشجعين شراء هذه التذاكر من موقع FIFA.com/tickets وستتأكد لهم تذاكرهم مباشرة بعد دفعهم لثمنها، داعية كل من يشتريها إلى حجز مكان لإقامته والتقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع (هيّا).

و أكدت الفيقا أنه من المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرّف عشاق الكرة على المنتخبات الـ 32 المتأهلة لقطر 2022، وستنتهي مبيعات هذه المرحلة في 16 من غشت في تمام الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا و12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة.

هذا الأمر وفق ذات البلاغ قد يؤدي لإنشاء قوائم احتياطية إذا كان عدد الطلبات أكثر من التذاكر المتاحة، كما استغلت الفيفا هذه الفرصة لتحث المشجعين على ضرورة التخطيط الجيد لرحلتهم نحو قطر وتجنب المواقع غير المصرح بها والتذاكر المزيفة.

و تتوفر تذاكر المباريات الواحدة في فئات الأسعار الأربع، مع العلم أن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة فقط للمقيمين في قطر، ويمكن لكل مشجع أن يشتري ست تذاكر على الأكثر لكل مباراة و60 تذكرة كحد أقصى لكل مباريات البطولة.

كما يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد أثناء دور المجموعات وذلك وفقا لقواعد توافق المباريات، ويحق لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب القدرة المحدودة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعتبر الحصول على بطاقة هيّا أمرا إلزاميا لحاملي التذاكر، إذ ستمنح لهم حق الوصول إلى استادات البطولة، وستسمح للجماهير الدولية بالدخول إلى دولة قطر، كما أنها تعتبر شرطا للاستخدام المجاني لوسائل النقل العامة أيام المباريات والعديد من المزايا الأخرى.

وللتقدم بطلب الحصول على “بطاقة هيا” وحجز مكان للإقامة، فإنه يرجى زيارة موقع http://qatar2022.qa أو تنزيل تطبيق هيّا إلى قطر 2022 (متوفر لنظامي التشغيل iOS وAndroid).

و ستكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أول نسخة من البطولة تُنظّم في الشرق الأوسط والوطن العربي، وستقام في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر لتُلعب مباراتها النهائية على استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

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