أسر تلجأ ل”الكريدي” لاقتناء أضحية العيد وسط اختلاف فتاوى علماء الدين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تستغل مجموعة من المؤسسات البنكية مناسبة عيد الأضحى لتقديم عروض خاصة بالقروض و السلفات لاقتناء الأضحية، تختلف فوائدها من مؤسسة بنكية لأخرى و كذا آجال دفع الأقساط.
و تلجأ العديد من الأسر المغربية للاقتراض قصد اقتناء خروف العيد خاصة في ظل صعوبة الحياة و تكاليف المعيشة و غلاء الأسعار و تزامن هاته المناسبة الدينية و الجائحة.
و بالرغم من كون عيد الأضحى سنة و ليس فريضة، غير أن أغلب الأسر المغربية تؤمن بضرورة اقتناء الأضحية و لو ب”تزيار السمطة” أو “الكريدي”، خاص للأسر التي لديها أطفال صغار.
في الوقت ذاته ، يختلف رأي علماء الدين في موضوع الاستدانة لاقتناء الأضحية، حيث ذهب جمع كبير من العلماء لجواز “الكريدي” مادام صاحبه قادر على إعادة المبلغ المقترض و له مدخول أو تجارة أو فلاحة أو غيرهم يمكنه من خلالها إعادة المال لصاحبه.
و من بين الفتاوى الشهيرة في هذا الأمر، تلك التي جاء فيها أنه يستحب للمرء أن يقترض إذا كان يرجو وفاءا، كما لو كان موظفا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه.
كما سئل بعض المشايخ هل تجب الأضحية على غير القادر وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب؟ فأجابوا بأن الأضحية سنة وليست واجبة، و لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء.
7 تعليقات
بالنسبة للاقتراض لاجل اضحية تنقسم الى مستحبة ومكروهة ومحرمة.الميتحبة.كالموضف الذي جاء عيد الاضحى قبل انتهاء الشهر للتوصل باجرته الشهرية يمكن ان يقترض عند اصدقائه على ان يرد ما اقترض وذالك مضمون.هذا لاباس.المكروه الءؤ ليس عنده مصدر الماى مضمون.واراد ان يقترض عند صظيق له ولكن ليست له ضمانه لرد الدين.كالعامل اليومي او المياوم.اما الح ام.الذي بلجأ للاقتراض في الابناك الربوية لاجل ااقتناء الاضحية فهذا حرام.والله اعلم.
ليس هناك اختلاف في اخد القروض سواءا الخاصة بشراء أضحية العيد أو أي مناسبة أخرى أو غرض اخر، بل جميع العلماء قد افتو بحرمان بالاقتراض من الابناك.
كل ما اقوله هو قوله تعالى في كتابه الكريم (…. لايكلف الله نفسا إلا وسعها)
يجب شراء الأضحية العيد حسب قدرته ولايكلف نفسه بالسلف عبر البنوك لأن العيد سنة وليس فريضة..
بعيدون كل عن تعاليم الاسلام الذي في قوله تعالى: لايكلف الله نفسا إلا وسعها.العيد هو سنة مؤكدة لمن استطاع ومن يكلف نفسه باخذ القروض..الخ فلايلومن الا نفسه أمام الله تعالى يوم القيامة.
هؤلاء الفقهاء ليسوا على راي واحد و هذا دليل قاطع على عدم وجوبها و أنها مجرد عادة تم تقديمها أكثر من اللازم
كفى من هذا الاسلوب
لماذا لم تقم الحكومة بدعم الفقراء والمساكين من أجل شراء الأضحية بدون سلف أو بيع شيئا ما من لوازمه المنزلية…