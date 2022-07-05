اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع باولاد تايمة لتوقيف “سارق” بالسلاح الأبيض

2022-07-05 / 10:34
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هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، لإشهار سلاح الوظيفي دون اللجوء لاستخدامه، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر أمني، فقد تدخلت دورية أمنية بحي الشراردة بأولاد تايمة، لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك استجابة لطلب استغاثة تم التوصل به عبر الخط الهاتفي 19 من شخص كان ضحية لمحاولة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض كان بحوزته، وهو ما اضطر موظف شرطة من عناصر الدورية لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة ، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه.

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تعليق واحد

  1. واش ممكن تبدلو هاد “يلعلع” راه حماض
    اي ذكر للسلاح تستعملون نفس المصطلح،
    ولو لم يستعمل السلاح.

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