“كازا إيفنت” توقف بيع تذاكر الديربي دون تقديم توضيحات للجمهور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدون توضيحات و لا إخبار مسبق، أوقفت “كازا إيفنت” عملية بيع تذاكر ديربي البيضاء المبرمج برسم ربع نهائي كأس العرش و الذي سيجرى عشية الخميس بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

و تفاجأ جمهوري الوداد و الرجاء بعبارة “Guichet fermé” تستقبلهم بواجهة الموقع حيث تم توقيف عملية بيع تذاكر الديربي ساعات فقط من طرحها للبيع بموقع إلكتروني تابع ل “كازا إيفنت”.

هذا الأمر آثار استياء الجماهير المتعطشة لحضور المباراة و تشجيع فريقها المفضل، و هو ما جعل الشركة السالفة الذكر تتلقى سيلا من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن لها سوابق عديدة في هذا الشأن و خاصة سوء تدبير عملية بيع التذاكر.

و لم تكلف “كازا إيفنت” نفسها عناء توضيح الأسباب التي جعلتها توقف عملية بيع تذاكر ديربي الكأس الفضية و لو برسالة مقتضبة في موقع البيع الإلكتروني في مظهر يوحي بعدم احترام الجمهور الذي “تقتات” الشركة من عائداته المادية.

*الصورة من الأرشيف

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