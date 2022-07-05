“كازا إيفنت” توقف بيع تذاكر الديربي دون تقديم توضيحات للجمهور
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بدون توضيحات و لا إخبار مسبق، أوقفت “كازا إيفنت” عملية بيع تذاكر ديربي البيضاء المبرمج برسم ربع نهائي كأس العرش و الذي سيجرى عشية الخميس بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
و تفاجأ جمهوري الوداد و الرجاء بعبارة “Guichet fermé” تستقبلهم بواجهة الموقع حيث تم توقيف عملية بيع تذاكر الديربي ساعات فقط من طرحها للبيع بموقع إلكتروني تابع ل “كازا إيفنت”.
هذا الأمر آثار استياء الجماهير المتعطشة لحضور المباراة و تشجيع فريقها المفضل، و هو ما جعل الشركة السالفة الذكر تتلقى سيلا من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن لها سوابق عديدة في هذا الشأن و خاصة سوء تدبير عملية بيع التذاكر.
و لم تكلف “كازا إيفنت” نفسها عناء توضيح الأسباب التي جعلتها توقف عملية بيع تذاكر ديربي الكأس الفضية و لو برسالة مقتضبة في موقع البيع الإلكتروني في مظهر يوحي بعدم احترام الجمهور الذي “تقتات” الشركة من عائداته المادية.
*الصورة من الأرشيف
17 تعليقات
حداري من الشغب يجب أخذ الحيطة والحذر مع الجمهوريين..
يجب ان يكون التنظيم في المستوى وان توفر التذاكر حتى يسمح للجمهور بالدخول إلى الملعب..
جمهور الوداد البيضاوي حضاري واعي ويضرب به المثل عكس الجماهير الرجاوية أو العسكرية أو الفاسية التي لا تعرف النظام..
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مهزلة بكل المقاييس اين التذاكر ام انها تباع في السوق السوداء..
السماسرة هم الذين يشعلون القتن بشراء التذاكر وإعادة بيعها بالغاء..
من هي اللوبيات التي تتحكم في بيع التذاكر..
يجب فتح تحقيق حول نفاذ التذاكر بدون اعطاء اي مبرر ..
فرق كبير بين طاقات تبحت عن ايجاد الحلول لتسهيل وتيسير الامور لفائدة الجماهير وهذه هي القيمة المضافة التي يمكن ان نضع فيه تقتنا عكس سماسرة الذين يبحتون عن الهمزة على ظهر الشعب واصحاب المنفعة الذاتية..
ربما الاكتضاض في الملعب الرياضي سيسبب الشغب والتخريب داخله مما منع بيع التذاكر….
ليس لديهم حق منع وتوقيف التذاكر…يجب عليهم توضيح ذالك …
أنا من جمهور لماص ؛ الحمدلله يوم السبت الماضي لعبت لماص مع الرجاء مرت الاجواء في أحسن الظروف لم يكن هناك شغب وتخريب ممتلكات …. لان الكرة القدم روح رياضية تربطهم بها ..
بهذه التصرفات سيشعلون الجمهور الرياضي وربما ستكون كارثة إنسانية لاتنسى ابدا في تاريخ الكرة القدم المغربية أعيد النظر وفسحوا المجال في بيع التذاكر هههههههههههه.
ربما تخوفت من المسؤولية ؛ وهذا ما جعلها تتوقف عن بيع التذاكر…
أعتقد شيئا ما وراء ذالك حتى تفاجؤ به الجمهور الرياضي…
ربما ستؤجل ربع كاس العرش إلى وقت لاحق هههههههههههه.
ربما تخوفت من أحداث شغب الرجاء مع الجيش التي خلفت خسائر فادحة مادية وبشرية وهذا ما جعلها تتراجع وتتوقف عن بيع التذاكر..
ربما اراد تصفية الجمهور وتحديد العدد المطلوب فقط وهذا ما جعله يتوقف ببيع التذاكر وتخوف من الشغب والتخريب..