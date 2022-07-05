بكالوريا.. نسبة النجاح بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بلغت 97,26%

هبة بريس

بلغت نسبة النجاح في البكالوريا بالمعاهد التعليمية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء ، 97,26 في المائة.

وذكر بلاغ للمنظمة العلوية أن عدد التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر الذين ترشحوا من مختلف المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة لاجتياز امتحان البكالوريا بلغ 73 مرشحا، نجح منهم 71 تلميذا، لافتا إلى أن التلميذين المتبقيين سيجتازان الدورة الاستدراكية.

وبعدما أبرزت النتائج جد إيجابية التي تم تحقيقها، أشارت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى أن أعلى نقطة داخل هذه المعاهد بلغت 16,60 ، بينما سجلت باقي المعاهد ما بين 16,45 و13,34.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهد التعليمية تتواجد بمدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال وتمارة وفاس وتارودانت ومكناس ووجدة.

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