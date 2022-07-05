أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

بكالوريا.. نسبة النجاح بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بلغت 97,26%

2022-07-05 / 09:41
0
هبة بريس

بلغت نسبة النجاح في البكالوريا بالمعاهد التعليمية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء ، 97,26 في المائة.

وذكر بلاغ للمنظمة العلوية أن عدد التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر الذين ترشحوا من مختلف المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة لاجتياز امتحان البكالوريا بلغ 73 مرشحا، نجح منهم 71 تلميذا، لافتا إلى أن التلميذين المتبقيين سيجتازان الدورة الاستدراكية.

وبعدما أبرزت النتائج جد إيجابية التي تم تحقيقها، أشارت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى أن أعلى نقطة داخل هذه المعاهد بلغت 16,60 ، بينما سجلت باقي المعاهد ما بين 16,45 و13,34.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهد التعليمية تتواجد بمدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال وتمارة وفاس وتارودانت ومكناس ووجدة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدارس خصوصية تخلف الميعاد مع تلامذتها الممتحنين

مدارس خصوصية تخلف الميعاد مع تلامذتها الممتحنين

2022-07-04 / 17:58
Photo of تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان يسدل ستار دورته العاشرة

تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان…

2022-07-03 / 15:57
Photo of نتائج البكالوريا تجرّ وزير التربية الوطنية للمساءلة

نتائج البكالوريا تجرّ وزير التربية الوطنية للمساءلة

2022-07-03 / 13:10
Photo of تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال” الأولى على مستوى الاقليم

تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال”…

2022-07-02 / 20:52
Photo of تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج الكارثية” لمعدلات الباكالوريا بالعالم القروي

تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج…

2022-07-02 / 19:42
Photo of نزيلة بمركز حماية الطفولة تتميز وطنيا بحصولها على شهادة الباكالوريا بميزة حسن جدا

نزيلة بمركز حماية الطفولة تتميز وطنيا بحصولها على شهادة…

2022-07-02 / 15:40
Photo of آمال نور الهادي تتربع على نتائج الباك باقليم سطات

آمال نور الهادي تتربع على نتائج الباك باقليم سطات

2022-07-02 / 11:30
Photo of التلميذ زيد لحروسي يسجل أعلى معدل عام في الباكالوريا

التلميذ زيد لحروسي يسجل أعلى معدل عام في الباكالوريا

2022-07-01 / 23:14
Photo of البكالوريا .. التلميذة منار لهراوي تحصل على أعلى معدل بجهة الشرق

البكالوريا .. التلميذة منار لهراوي تحصل على أعلى معدل…

2022-07-01 / 22:39
Photo of بكالوريا : وزارة بنموسى تعلن عدد الناجحين في الإمتحان الوطني

بكالوريا : وزارة بنموسى تعلن عدد الناجحين في الإمتحان…

2022-07-01 / 22:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق