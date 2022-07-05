فاس.. السجن النافذ 6 سنوات في حق البرلماني السابق أمغار

2022-07-05 / 09:31
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هبة بريس _ فاس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الإثنين، حكمها في حق النائب البرلماني السابق المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” أمغار ” المتابع بتهم جنائية ثقيلة.

الغرفة المذكورة، عاقبت البرلماني أمغار بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، شأنه شأن الموثق ” ن _ ب ” ، المتابع في نفس الملف، حيث حكم على الأخير غيابيا بنفس العقوبة الحبسية، مع الإشارة أن المحكمة أنجزت في حقه المسطرة الغيابية.

وجاء الحكم على البرلماني أمغار والموثق بعدما قررت المحكمة مناقشة القضية، واستمعت إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، ومرافعة الوكيل العام للملك الذي التمس تنزيل أقصى العقوبات على المتهمين بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.

ويتابع البرلماني أمغار إلى جانب الموثق من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي و استعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
واكتشفت عائلة البرلماني أمغار تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق الذي يوجد حاليا في حالة فرار.

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