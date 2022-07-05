العثور على رئيس الفيدرالية الفرنسية لرفع الأثقال جثة هامدة داخل الفندق بوهران

2022-07-05 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

تُوفي رئيس الاتحاد الفرنسي لرفع الأثقال، غيي كولير، بمدينة وهران الجزائرية، على هامش حضوره على رأس الوفد المشارك بمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.

وأكدت مجلة “ليكيب” الفرنسية أن كولير الذي يناهز سنه 65 عاماً توفي وسط ظروف مجهولة، عندما كان بغرفته الخاصة في فندق إقامته.

وغيي كولير هو بطل فرنسي شهير بين سنوات 1978 و1984 في فئة الوزن الثقيل أكثر من 110 كيلوغرامات، وعُيّن رئيساً لاتحاد اللعبة في 2021 ليقود الرياضيين في مختلف المنافسات وطيلة فترات التحضير.

وفتح الأمن الجزائري بمشاركة محققين ومختصين تحقيقاً حول ظروف الوفاة المفاجئة للرياضي الفرنسي، بينما سيرسل نتائجه لجميع المعنيين بما فيهم اللجنة الأولمبية المتوسطية

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