الجمارك تحبط عملية إدخال مسدس أتوماتيكي و 49 خرطوشة بميناء الناظور

هبة بريس - يسير الايحيائي

أحبطت عناصر الجمارك بميناء “بني نصار” الناظور عملية إدخال مسدس أتوماتيكي و49 خرطوشة كانت على متن سيارة خفيفة مرقمة بالخارج يقودها مهاجر مغربي (27 سنة) مقيم بإحدى الدول الأوروبية.

واستنفرت مصالح الجمارك أجهزتها على مستوى محطة المسافرين بعد الإشتباه بوجود جسم حديدي داخل إطار بلاستيكي تبين بعد عمليات الكشف اليدوي الدقيق أنه مخصص لحفظ المسدس الأتوماتيكي السالف الذكر .

وكشفت مصادر “هبة بريس” التي إنتهت التو من إنجاز محضر قانوني وتقني للمحجوز تحت إشراف النيابة العامة المختصة ان عدد الخراطيش (49) التي تم حجزها مع المسدس هي من عيار 9 ملمتر ويمكن إستعمالها في عدة عمليات بإمكانها ان تفضي إلى الوفاة .

وتأتي هذه العملية من جديد لتنضاف إلى باقي المجهودات التي يقوم بها عناصر الجمارك في المعابر والموانئ والمطارات حفاظا على الأمن العام وسلامة المواطنين رغم كل ما يشاع هذه الأيام تزامنا وعملية العبور من تشديد في إجراءات المراقبة التي لا تعود سوى بالنفع على الجميع وتجنب وطننا من مصائب وعمليات إجرامية لا قدر الله، إذ يجب التنويه بهؤلاء الشرفاء الذين تراهم على مدار 24 ساعة مجندين لخدمة البلاد وساهرين على أمنه واستقراره .

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