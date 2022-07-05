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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-05 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمنطقة الشرقية وكذا بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وبشمال السواحل الجنوبية، كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة لها، وبالمنطقة الشرقية، والريف، والجنوب-الشرقي للبلاد و شرق الواجهة المتوسطية.

ويرتقب تناثر حبات من الغبار محليا بكل من جنوب البلاد، والجنوب-الشرقي و أيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بغرب الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و 31 درجة بكل من المناطق الشرقية والجنوبية للأقاليم الصحراوية وشرق البلاد و أيضا بالجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد. وستعرف درجات الحرارة العليا، بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى مستقرة بمعظم جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والدارالبيضاء، وهائجا بباقي السواحل.

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