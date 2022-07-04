عبد الاله بنكيران

فايسبوكيون ينتقدون إزدواجية المواقف لحزب ال ” البيجيدي”

2022-07-04 / 23:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، على ما جاء به بيان صادر في أعقاب المؤتمر الجهوي للحزب الذي نظم مؤخرا بجهة سوس ماسة.

ومن ضمن ما علق عليه نشطاء التواصل الاجتماعي، هو إشارة في صيغة بيان حزب المصباح حول المشروع الملكي المتعلق بتحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها، بعد أن إعتبروه انجازا للحكومة السابقة التي كان يترأسها “البيجيدي” وهو ما أشار حوله الفايسبوكيين انه “مشروع وطني برعاية ملكية ويجب أن يكون فوق أي مزايدة سياسوية”.

قضية التطبيع مع إسرائيل لم تفت لغة بيان الفرع الجهوي لحزب المصباح ، بعد التنديد ب ” التطبيع” مع اسرائيل .

واعتبر النشطاء أن هذه الازدواجية في الخطاب لم تعد تحضى باهتمام المواطن المغربي ، علما أن جميع المغاربة ، تابعوا عبر وسائل الإعلام وتصريحات لرئيس حكومة السابق سعد الدين العثماني ، وهو يوقع الاتفاقيات الرسمية للتطبيع مع اسرائيل”.

ويذكر أنه خلال دورة المجلس الوطني المنعقدة في 23 يناير 2021، التي أعقبت توقيع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على اتفاقية التطبيع، قال العثماني، إن توقيعه على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل أملته عليه المسؤولية التي يشغلها (بصفته رئيسا للحكومة).

ويعيش حزب العدالة والتنمية بعد السقوط المدوي في إنتخابات 7 شتنبر، حالة مع التيهان، بالرغم من رجوع رئيس الحكومة السابق بنكيران الى مسؤولية أمين عام لحزب العدالة والتنمية، والذي لم تعد خطاباته تثير إهتمام الرأي العام. المواطن لم يعد يفكر الى في الزلزال الذي ضرب معيشته وقدرته الشرائية.

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تعليق واحد

  1. 13 ème congrès de l’ingénieur en Afrique est victime des responsables des communes et de l’agence urbaine de construction les régions du Maroc sont des abattoirs des terrains surtout de l’état suivant une anarchie d’exploitation avec quelques plans qui ne sont par harmonisé avec la totalité construction-verdure-largeur de route’trottoire pieton,nombre de étages,….

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