زهير البهاوي يعلن عن تاريخ طرحه لجديده الفني “كراشي”

نجلاء مزيان

أعلن الفنان المغربي زهير البهاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، -أعلن- عن تاريخ إصداره لجديده الغنائي الذي يحمل عنوان “كراشي”.

و قرر البهاوي الإفراج عن “كراشي” أول أيام عيد الأضحى، حيث نشر “بوسط” ترويجي للعمل، عبر ذات المنصة معلقا عليه: “موعدنا أول أيام العيد 10 يوليوز مع كراشي”.

و تعامل البهاوي على مستوى الكلمات و الألحان مع رشيد جليل، و التوزيع مع بلال أفريكانو، أما الفيديو كليب فقد كان تحت إشراف المخرج حمزة الملاحي.

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