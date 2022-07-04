عائدا من جنازة نقيب الشرفاء العلميين ..سيارة عامل اقليم العرائش تتعرض لحادث ضواحي جبل الحبيب

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرضت سيارة عامل اقليم العرائش، العالمين بوعاصم، اليوم الاثنين ، لحادث انقلاب بأحد منعرجات الطريق الاقليمية لجماعة جبل الحبيب التابعة ترابيا لاقليم العرائش .

وبحسب مصادر مقربة، فقد تسبب انقلاب سيارة عامل اقليم العرائش ، في اصابة المسؤول الترابي برضوض بسيطة ، فيما أصيب سائقه بجروح متفاوتة تطلبت نقله على متن سيارة الاسعاف من اجل تلقي الاسعافات الضرورية .

وكان عامل اقليم العرائش عائدا من مراسيم جنازة عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء العلميين الذي ووري جثمانه الثرى اليوم الاثنين 04 يوليوز بجبل العام ( مولاي عبد السلام ) .

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