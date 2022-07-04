وجدة .. توقيف شقيقين متورطان بحيازة وترويج السجائر والتبغ المهرب

هبة بريس – وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الاثنين 4 يوليوز الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 31 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج السجائر والتبغ المهرب.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بحي “الرجاء في الله” بمدينة وجدة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز 10 ألاف علبة من السجائر و580 علبة من مادة “المعسل” المهربين، علاوة على 9580 علبة من الفحم، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن رصد مسالك تهريب هذه السلع والسجائر المهربة.

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