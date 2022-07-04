الوداد يتسلم درع البطولة للمرة ال22 في تاريخه
هبة بريس - متابعة
تسلم فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الاثنين ، درع البطولة الوطنية الإحترافية ” انوي ” لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2021-2022، وذلك خلال حفل احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الوداد الرياضي و ضيفه الفتح الرياضي الذي حسمها لصالحه بهدفين لواحد.
سلم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، درع البطولة الوطنية الاحترافية، لفريق الوداد الرياضي، مباشرة بعد مباراة الفريق أمام ضيفه الفتح الرياضي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.
لاعبو الوداد الرياضي شاركوا احتفالاهم بدرع الدوري الوطني مع جمهورهم الوفي، الذي ظل، طيلة الموسم الرياضي، حريصا على دعم الفريق في السراء والضراء.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
19 تعليقات
الف مبروك للنادي الوداد على هذا النجاح الفاخر . انهم مفخرة المغرب..
تبقى مبارة الوداد الوحيدة التي حصلت على الدرع والالقاب الأفريقية ..
مبروك الوداد الرياضي البيضاوي فخر المغرب رغم تراجعه في تسجيل الهدف الا انه يبقى النادي القوي في شمال افريقيا..
الركراكي لم يدخل الاعبين الاساسيين امام الفتح واعطاء الفرصة للاعبين الاحتياطيين لانها مبارة احتفال لاغير ..
مسيرة موفقة للوداد الرياضي..
صراحة مدرب بمعنى الكلمة يستحق كل الألقاب ونتمنى له تدريب المنتخب الوطني المغربي..
منيئا لوداد الأمة على تحصيله هذه الألقاب الرائعة..
نادي من اكبر النوادي في افريقيا له تاريخ عريق..
يعجز اللسان عن وصف الوداد لانه اصبح ينافس الأندية الاروبية والانجليزي ..
الف مبروك الوداد الرياضي..
هنيئا لفريق الوداد الذي حصل على تتويج عن جذارة واستحقاق..
على رئيس النادي الودادي السيد سعيد الناصري منح هبات مالية للاعبين من اجل تشجيعهم..
الف مبروك الوداد الرياضي على تتويجه بالدرع البطولي..
الف مبروك لغزاة افريقيا، يستحقون الفوز ولعبوا بقتالية وبروح عالية..
شكرا الوداد امتعتنا فريق قوي يستاهل الفوز حتى في كاس العرش..
الوداد اصبح يضرب لها الف حساب الف مبروك ألف مبروووك..
انه بطل افريقيا عن جذارة واستحقاق..
الف مبروك للوداد وفوز مستحق الف مبرووووووك للقلعة الحمراء على تتويجها بالبطولة 22
يرفع درع البطولة للمرة 22?!!