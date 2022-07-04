تسلم الوداد لدرع البطولة

الوداد يتسلم درع البطولة للمرة ال22 في تاريخه

2022-07-04 / 21:10
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هبة بريس - متابعة

تسلم فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الاثنين ، درع البطولة الوطنية الإحترافية ” انوي ” لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2021-2022، وذلك خلال حفل احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الوداد الرياضي و ضيفه الفتح الرياضي الذي حسمها لصالحه بهدفين لواحد.

سلم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، درع البطولة الوطنية الاحترافية، لفريق الوداد الرياضي، مباشرة بعد مباراة الفريق أمام ضيفه الفتح الرياضي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.

لاعبو الوداد الرياضي شاركوا احتفالاهم بدرع الدوري الوطني مع جمهورهم الوفي، الذي ظل، طيلة الموسم الرياضي، حريصا على دعم الفريق في السراء والضراء.

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‫19 تعليقات

  3. مبروك الوداد الرياضي البيضاوي فخر المغرب رغم تراجعه في تسجيل الهدف الا انه يبقى النادي القوي في شمال افريقيا..

  4. الركراكي لم يدخل الاعبين الاساسيين امام الفتح واعطاء الفرصة للاعبين الاحتياطيين لانها مبارة احتفال لاغير ..

  6. صراحة مدرب بمعنى الكلمة يستحق كل الألقاب ونتمنى له تدريب المنتخب الوطني المغربي..

  9. يعجز اللسان عن وصف الوداد لانه اصبح ينافس الأندية الاروبية والانجليزي ..

  12. على رئيس النادي الودادي السيد سعيد الناصري منح هبات مالية للاعبين من اجل تشجيعهم..

  18. الف مبروك للوداد وفوز مستحق الف مبرووووووك للقلعة الحمراء على تتويجها بالبطولة 22

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