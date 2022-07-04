الوداد يتسلم درع البطولة للمرة ال22 في تاريخه

هبة بريس - متابعة

تسلم فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الاثنين ، درع البطولة الوطنية الإحترافية ” انوي ” لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2021-2022، وذلك خلال حفل احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الوداد الرياضي و ضيفه الفتح الرياضي الذي حسمها لصالحه بهدفين لواحد.

سلم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، درع البطولة الوطنية الاحترافية، لفريق الوداد الرياضي، مباشرة بعد مباراة الفريق أمام ضيفه الفتح الرياضي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.

لاعبو الوداد الرياضي شاركوا احتفالاهم بدرع الدوري الوطني مع جمهورهم الوفي، الذي ظل، طيلة الموسم الرياضي، حريصا على دعم الفريق في السراء والضراء.

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