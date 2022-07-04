محمد الصديقي

وزير الفلاحة : عرض الأضاحي يفوق الطلب بكثير

2022-07-04 / 20:47
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هبة بريس - متابعة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بمجلس النواب ان العرض المتعلق باضاحي العيد من الأغنام والماعز يفوق الطلب .

وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن العرض من الأضاحي يقدر بحوالي 5,6 مليون رأس، منها 5,1 مليون رأس من الأغنام و 500 ألف من الماعز وبالتالي فإن العرض يغطي الطلب بكثير”.

وأردف الصديقي أنه استعدادا لعيد الأضحى ، أعدت الوزارة منذ بداية سنة 2022، مخططا وطنيا خاصا لمراقبة جودة لحوم الأضاحي والأعلاف وبرنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة للعيد والحالة الصحية للقطيعن مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم تسجيل 242 ألف وحدة في إطار برنامج تسجيل وحدات تربية وتسمين المواشي الموجهة للأضاحي.

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