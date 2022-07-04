بعد وصوله للرباط ..ديمستورا يستبعد الصحراء من جدول اعمال زيارته للمغرب

هبة بريس - الرباط

ألغى المبعوث الأممي الخاص للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، الإثنين، زيارته التي كانت مقررة سلفا إلى الصحراء ، وذلك وفق بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وذكر البيان أن “المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا موجود منذ السبت في العاصمة الرباط للقاء المسؤولين المغاربة” مضيفا : “قرر دي مستورا عدم المضي قدمًا في زيارة الصحراء خلال هذه الرحلة، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك خلال زياراته القادمة إلى المنطقة”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قد أعلنت الجمعة، اعتزام مبعوثها الخاص لإقليم الصحراء القيام بجولة إقليمية يستهلها، بزيارة الرباط ثم الصحراء، لـ”معرفة كيف يمكن المضي قدمًا في الحوار بين الأطراف في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وتأتي زيارة ديمستورا للمنطقة في سياق يتميز بتحقيق المغرب انتصارات دبلوماسية في قضية وحدته الترابية وتلاشي الاطروحة الانفصالية التي تدعمها الجزائر، خاصة بعد التغيير الكبير والمؤثر لموقف اسبانيا من النزاع المفتعل حول الصحراء وذلك بتاكيدها على جدية مقترح الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب واعتبارها الحل الوحيد والواقعي لنزاع الصحراء .

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