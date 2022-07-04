أشبال الأطلس يُخرسون الجماهير الجزائرية الحاضرة بالملعب بانتصار على تركيا

2022-07-04 / 19:59
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هبة بريس - متابعة

تمكن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 18 عامًا من تحقيق الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط “وهران 2022″، بعد فوزه على نظيره التركي بأربعة أهداف لاثنين في مباراة الترتيب.

وسجل المنتخب التركي هدف التقدّم عن طريق اللاعب، حبيب بيكر، في الدقيقة 15، قبل أن يعدل حمزة أنهاري النتيجة لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 45+1.

وبالرغم من المساندة الكبيرة للجماهير الكرغلية ( الجزائرية ) لمنتخب تركيا الا ان اشبال الاطلس تمكنوا من تحقيق الانتصار وضمان الصعود لمنصة التتويج .

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تعليق واحد

  1. الموت لكبرااناا،ت الجزاءر وشعبهم الملوث،بنطف العسكر،الفرنسيين أكثرهم يجهلون اباءهم،وامهاتهم الحقيقيين لادين لادنيا لاكرامة لا مبدء لا صمعة، والله يمهل ولايهمل ياتريكة بوخروبة،المجرم الذي،يتعذب،في،قبره ومن قبره إلى جهنم،الكحلا، هو واتباعه،الذين،زرعوا،الحقد واالسم،والبغض،في شعب،لايعرفون ٩تى الكلام بالدارجة المعربة، عاش المغرب الشريف ولا عاش،من خانه والصحراء،في،مغربها إلى يوم القيامة

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