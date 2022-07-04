احتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة بأكثر من ستين رصاصة

هبة بريس - وكالات

أفرجت الشرطة الأمريكية عن مقطع فيديو يسجل مطاردة مسلحة وقعت في مدينة آكرون بولاية أوهايو، وانتهت بمقتل رجل أسود متأثرا بنحو ستين رصاصة.

وتعتقد الشرطة أن جايلاند ووكر البالغ من العمر 25 عاما هو مَن بدأ بإطلاق النار وأن الضباط خافوا على حياتهم في أثناء عملية توقيف مروري ليلي روتينية يوم 27 يونيو.

ولم يكن ووكر مسلحًا عندما هرول مبتعدا عن سيارته، لكن الشرطة تقول إنها عثرت على مسدس داخل السيارة في وقت لاحق.

وطالب عمدة آكرون، دانيال هوريغان، السكان المحليين بالتحلّي بالصبر، في أعقاب خروج هؤلاء في مظاهرات.

وبعد بثّ الفيديو يوم الأحد، قال هوريغان إن “الفيديو يحطّم القلب، ويصعب استيعابه”.

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