بعد اتهامه للرباط في برنامج التجسس “بيغاسوس”..المغرب يقاضي الصحفي الاسباني سيمبريرو

هبة بريس - الرباط

قال متحدث باسم السلطات القضائية الإقليمية الإسبانية، اليوم الإثنين، أن المحكمة قبلت دعوى تقدّم بها المغرب ضد صحافي إسباني يتّهم الرباط بالتجسس على هاتفه المحمول بواسطة برنامج “بيغاسوس”.

ووافقت محكمة في مدريد على النظر في الشكوى المقدّمة ضد الخبير في العلاقات الإسبانية-المغربية الصحافي إنياسيو سيمبريرو العامل لصالح الموقع الإلكتروني الإخباري “إل كونفيدنثيال”.

وكان القضاء الاسباني قد برأ المغرب من تهمة التجسس على هاتف الصحفي الاسباني سيمبريرو ، باستعمال برنامج “بيغاسوس ” .حيث رفض المدعي العام في العاصمة الاسبانية، مدريد، مواصلة التحقيق في شكاية رفعها إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في الشؤون المغاربية، ادعى فيها تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “NSO” الإسرائيلية.

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