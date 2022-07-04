كورونا ..تسجيل 941 اصابة جديدة و330 شخص تلقوا الجرعة الرابعة

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 941 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2047 شخصا، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و564 ألف و116 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و344 ألف و733 شخصا، مقابل 24 مليون و858 ألف و773 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 330 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و226 ألف و246 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و185 ألف و916 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (345)، والرباط سلا القنيطرة (244)، ومراكش آسفي (100)، وسوس ماسة (70)، والشرق (53)، وطنجة تطوان الحسيمة (39)، وفاس مكناس (34)، وبني ملال خنيفرة (33)، ودرعة تافيلالت (14)، وكلميم واد نون (8)، والداخلة وادي الذهب (1).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل ثلات حالات بكل من جهة الدار البيضاء -سطات، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 24 ألف و210 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 169 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3.2 في المائة.

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