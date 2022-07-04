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وزير خارجية سنغافورة يشيد بريادة المغرب في مجال التسامح واحترام الأقليات الدينية

2022-07-04 / 18:20
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هبة بريس - وكالات

أشاد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة، السيد فيفيان بالاكريشنان، اليوم الاثنين، بالرباط، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التسامح واحترام الأقليات الدينية.

وأبرز السيد بالاكريشنان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، أن المغرب يمثل نموذجا للتسامح والعيش المشترك والانفتاح واحترام الأقليات الدينية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمواصفات “خاصة وثمينة”.

وأكد وزير خارجية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، أن المملكة المغربية تبعث بذلك رسالة قوية إلى بقية العالم في مجال التسامح والاحترام، معربا عن إعجابه “بريادة المغرب”، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، استحضر السيد بالاكريشنان دعوة رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، جلالة الملك للقيام بزيارة رسمية إلى هذا البلد، وذلك قصد إبراز تاريخ المغرب ومبادئه في مجال التسامح.

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‫4 تعليقات

  1. يحترم كل الأقليات سوى الأقلية المسلمة في بلده والمحجبات المسلمات ممنوعات من الدخول الى الفصول الدراسية نموذجا

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