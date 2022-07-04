“دكتاتورية العسكر “..الجزائر تمنع أساتذتها الجامعيين من النشر في المجلات المغربية

هبة بريس - الرباط

يبدو أن النظام العسكري الحاكم بالجزائري ، بعدما نجح في تدجين شريحة واسعة من الشعب الجزائري باللعب على وتر “نظرية المؤامرة” وعقدة العداء الكلاسيكي للمغرب، يطمح كذلك الى بسط يده على مجال البحث العلمي والثقافة بمنعه للاساتذة الجامعيين والباحثين من النشر في المجلات التي لها علاقة بالمملكة المغربية .

مناسبة الحديث، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، في مراسلة لها مجموعة من الأساتذة الجزائريين من الانسحاب الفوري من مجلة مغربية ” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية” والتي يديرها المغربي محمد القاسي.

الوزارة طالبت كذلك بمنعهم من أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المغرب، وعدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلةمشيرة الى أنها تلقت تقريرا من قبل وزارة الخارجية مرفقا بقائمة إسمية تخص عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضانية”، والتي يديرها محمد القاسمي المغربي الجنسية.

وختمت مراسلتها الموجهة لرؤساء الندوات بالجامعات بالجزائر، على أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وتبليغ المؤسسات الجامعية والبحثية تحت الوصاية.

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