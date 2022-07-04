مدارس خصوصية تخلف الميعاد مع تلامذتها الممتحنين

هبة بريس_ الرباط

مع انطلاق الامتحانات الجهوية لنيل شهادة الدروس الاعدادية اليوم الاثنين، لوحظ تخلف العديد من المؤسسات الخصوصية عن نقل تلامذتها بواسطة النقل المدرسي صوب المؤسسات العمومية المحتضنة للامتحانات، تاركة الأمر للآباء لاستعمال سياراتهم الخاصة أو مشيا على الأقدام.

وبدى محيط العديد من المؤسسات التغليمية العمومية المحتضنة لاجراء الامتحانات منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، وهو يعج بالعشرات من الأمهات والآباء وهم وهن يرافقن أبنائهن، حتى أبواب هذه الأخيرة دعما وتشجيعا أمام أبواب المؤسسات العمومية المحتضنة لأجواء الامتحانات، فيما ندد العديد منهم بهذا التخلف في وقت الشدة، وتساءل البعض منهم حول الجدوى من استخلاص مصاريف شهر يوليوز، إذا كانت هذه المؤسسات الخصوصية لا تكلف نفسها نقل تلامذتها في هذا الموقف الذي يتطلب تضامنا ومواقف.

ويذكر، أن بعض المدارس الخصوصية بمدن مغربية وانسجاما مع مبدأ التضامن واستحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية مع غلاء الأسعار، قررت اعفاء آباء وأولياء تلامذتها من واجبات التمدرس الخاصة بشهر يوليوز المقبل لجميع المتمدرسين باختلاف مستوياتهم، مراعاة منها للظروف الاجتماعية للأسر.

الخطوة التي نالت استحسان المواطنين والأسر ومتتبعي الشأن التعليمي وشركاء وفرقاء المنظومة التعليمية، الذين أجمعوا على كلمة سواء منوهين بهذه المبادرة التي تحمل في طياتها روح المواطنة والحس الانساني والبعد التعاوني التآزري مع فئة عريضة من الأسر التي اكتوت بلهيب الأسعار وغلاء المعيشة.

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