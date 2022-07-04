بوزنيقة : سوريك.. “حݣرة” وتمييز وتعامل تفضيلي لخيول مشاركين “فوق العادة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

احتضن المربط الوطني ببوزنيقة اليوم الاثنين 4 يوليوز المسابقة الجهوية لتربية الخيول العربية- البربرية التي تشرف على تنظيمها الشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وشهدت المسابقة التي شارك فيها العديد من مربي الخيول استياء عارما وغضبا غير مسبوق بسبب تعامل المسؤولين مع المشاركين ونهجهم سياسة الاقصاء والميز في حق العديد من منهم.

وعبر أكثر من مشارك للجريدة عن استيائهم من تعامل المسؤولين ومن سياسة “الحݣرة” التي كانوا ضحية لها، حيث تم تخصيص أماكن محترمة ونظيفة تستجيب لكل الشروط الصحية لخيول بعض المربين “فوق العادة” حيث استفادت خيولهم من تعامل خاص مقابل “الرمي” بخيول مشاركين آخرين إلى أماكن لا تتوفر على أدنى الشروط ما أثر على لياقتهم في مسابقة اليوم، الأمر الذي اعتبره عدد المشاركين ضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وعبر أكثر من مشترك عن خيبة املهم، خصوصا وانهم ظلوا يستعدون للمسابقة منذ أشهر أملا في منافسة شريفة بين خيولهم المشاركة وبقية الخيول الأخرى، قبل أن يُفاجئوا بـ”الحگرة” وعدم الاهتمام مقابل تعامل تفضيلي لخيول أخرى مشاركة.

اضافة الى التعامل التمييزي والاقصائي، تميزت مسابقات اليوم بسوء التنظيم حيث أثار وضع الأحصنة الإناث غير بعيد عن الذكور ما تسبب في هيجان بعض الخيول وهو ما أثر على مشاركتها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0