Le guitariste américain Raul Midon a conquis, samedi (18/04/15) sur la grande scène du village de lHippodrome Casa-Anfa, le public casablancais en ouverture de la 10ème édition du Festival Jazzablanca.

في نسخته 15 … مهرجان “جازابلانكا” يحظى بإشادة الحاضرين

2022-07-04 / 17:06
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نجلاء مزيان

انطلقت فعاليات مهرجان جازابلانكا في نسخته 15، التي احتضنها  فضاء “أنفا بارك” بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.

و شهدت الليلة الأولى من  النسخة الخامسة عشر لمهرجان جازبلانكا  إقبالا و تفاعل كبيرين من لدن محبي و عشاق الموسيقى.

و افتتحت الفرقة المغربية “Bab L’Bluz” فعاليات المهرجان بأداء أغاني متنوعة من ألبومها الأول، يأتي بعدها الموسيقي الإثيوبي، مولاتو أستاتكي، الذي حظي بإشادة الحاضرين خاصة بعد تأديته موسيقى “الجاز الإثيوبي”.

و في الختام، تألق كل من عازف البوق إريك تروفاز والمعلم حميد القصري و كذا عازف البوق الفرنسي اللبناني ابراهيم معلوف.

و الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان “جازابلانكا”، استمر إلى غاية ال 3 من شهر يوليوز الجاري، بعد تغيب لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

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