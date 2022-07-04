فوضى بالبرلمان بسبب “غلاء المحروقات”.. وأوزين: “سيدنا ديال لمغاربة كاملين”

2022-07-04 / 16:00
1
هبة بريس - لبنى ابروك

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، فوضى كبيرة بسبب سؤال حول “ارتفاع أسعار المحروقات”.

البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عَقَّب على رد وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، مدافعا عن وجهة نظرها وعن مجهودات الحكومة في هذا الصدد.

واعتبر البرلماني التجمعي، أن الحكومة الحالية جاءت ببرنامج لقي مصادقة و قبولا من الملك ومن المغاربة.

وأضاف قائلا “ارتفاع الأسعار ماشي دور الحكومة هي ما كتزيد ما كتنقص، لكن دورها هو الوقوف على تطبيق برنامجها الحكومي وعدم تضرر المواطنين من الغلاء.”

جواب البرلماني التجمعي لم عددا من النواب، ومنهم النائب البرلماني محمد اوزين الذي رد عليه بالقول “سيدنا ديال لمغاربة كاملين اغلبية ومعارضة.. فلايعقل أن النواب يجيبو برنامج اللي كتصادق عليه البرلمان ويقولو بلي سيدنا اللي صادق عليه”

بدوره تدخل برلماني عن حزب الحركة الشعبية، مطالبا البرلماني التجمعي بسحب كلمته وعدم تحميل الملك مسؤولية البرنامج الحكومي وارتفاع الأسعار.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يعلن إحداث منتدى للاستثمار بين المغرب وسنغافورة

بوريطة يعلن إحداث منتدى للاستثمار بين المغرب وسنغافورة

2022-07-04 / 16:51
Photo of الهجرة السرية.. سانشيز: إسبانيا وأوروبا مطالبتان بالتضامن مع المغرب

الهجرة السرية.. سانشيز: إسبانيا وأوروبا مطالبتان بالتضامن مع المغرب

2022-07-04 / 16:39
Photo of التوقيع على مذكرة تفاهم ورسالة نوايا بين المغرب وسنغافورة

التوقيع على مذكرة تفاهم ورسالة نوايا بين المغرب وسنغافورة

2022-07-04 / 16:22
Photo of التقدم و الاشتراكية يراسل بنموسى لتسريع تسوية ترقيات نساء و رجال التعليم

التقدم و الاشتراكية يراسل بنموسى لتسريع تسوية ترقيات نساء…

2022-07-04 / 15:36
Photo of تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي حول مصفاة لاسامير تُغضب الفريق الحركي

تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي حول مصفاة لاسامير تُغضب الفريق…

2022-07-04 / 15:25
Photo of الصحراء المغربية.. سنغافورة تشيد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

الصحراء المغربية.. سنغافورة تشيد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

2022-07-04 / 15:07
Photo of الاتحاد الدستوري يحدد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمره الوطني

الاتحاد الدستوري يحدد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمره الوطني

2022-07-04 / 14:02
Photo of كوثيقة رسمية.. مجلس الأمن ينشر رد عمر هلال على نظيره الجزائري

كوثيقة رسمية.. مجلس الأمن ينشر رد عمر هلال على…

2022-07-04 / 13:48
Photo of بعد اتهامه بتضارب المصالح.. نواب الأمة يستدعون وزير التعليم العالي

بعد اتهامه بتضارب المصالح.. نواب الأمة يستدعون وزير التعليم…

2022-07-04 / 13:28
Photo of الملك مبرقا جو بايدن: “نعتز بما يجمع بلدينا من علاقات تاریخیة عریقة”

الملك مبرقا جو بايدن: “نعتز بما يجمع بلدينا من…

2022-07-04 / 11:46

تعليق واحد

  1. كلشي واكل وشارب درتو الملايير على ظهر هاد الشعب المزلوط ومازال مقنعتو قانون الغاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق