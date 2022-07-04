وزيرة الاقتصاد: “ارتفاع أسعار المحروقات واقع نعيشه جميعا”
هبة بريس - الرباط
اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ارتفاع أسعار المحروقات واقع يعيشه الجميع.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذا الارتفاع ناتج عن أزمات متتالية ونقص في الانتاج العالمي وارتفاع أسعار اللوجيستيك.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة واعية بهذا المشكل الذي يضر بالاقتصاد والمواطنين، مشيرة الى أنها قامت بمبادرات لتفادي هذا المشكل ومن ضمنها مجهود صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل واستقرار أسعار الماء والكهرباء التي لم يطرأ عليها أي تغيير.
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4 تعليقات
بل واقع،يعيشه المغاربة الذين لاحول لهم ولاقوة اما انت ياوزيرة كلشي فابور السكن السفريات،الكزوال، وووووووووووو مالك كيف تحكمين
المغاربة عايشين باش ما أعطى وحسابهم عند الله يسير اما انتم حسابكم عند الله عسير جدا لأن الله طيب ولايقبل الا طيبا ايها،المسؤؤلون الاية تقول وقفوهم انهم مسؤؤلون صدق الله العضيم
Li machez wa9i3 houma hadouk li saweto 3lik
هادا واقع يعيش فيه الشعب المستضعف أما أنت وزبانيتك أتحداكم أنكم تعرفون ثمن الوقود الأصلي لأنكم لا تدفعونه من جيوبكم وأغلبكم عايش فابور على ضهر الشعب المسكين والشعب اللي كايخلص كلشي
حتى الماء ب tva