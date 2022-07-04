وزيرة الاقتصاد: “ارتفاع أسعار المحروقات واقع نعيشه جميعا”

هبة بريس - الرباط

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ارتفاع أسعار المحروقات واقع يعيشه الجميع.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذا الارتفاع ناتج عن أزمات متتالية ونقص في الانتاج العالمي وارتفاع أسعار اللوجيستيك.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة واعية بهذا المشكل الذي يضر بالاقتصاد والمواطنين، مشيرة الى أنها قامت بمبادرات لتفادي هذا المشكل ومن ضمنها مجهود صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل واستقرار أسعار الماء والكهرباء التي لم يطرأ عليها أي تغيير.

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