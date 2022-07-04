الاتحاد الدستوري يحدد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمره الوطني

2022-07-04 / 14:02
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هبة بريس - الرباط

صادق أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، المنعقد متم الأسبوع المنصرم، على انتخاب نور الدين بلحاج رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، وإنتخاب أعضاء المكتب السياسي كأعضاء في اللجنة التحضيرية مع إمكانية توسيعها على جميع المكونات .

كما صادق المجلس الوطني على تحديد تاريخ 1 و2 أكتوبر 2022، كأجل لانعقاد المؤتمر الوطني السادس بمدينة الدارالبيضاء.

وستقوم اللجنة التحضيرية بتحديد جدول أعمال المؤتمر الوطني السادس حسب الشروط والقوانين المعمول بها في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، أو حسب التعديلات التي سيتم المصادقة عليها. وفق بلاغ للحزب

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