“القايدة ندى” تنال الإشادة بعد حصولها على الباكالوريا بأعلى ميزة في برشيد

2022-07-04 / 14:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

إشادة واسعة النطاق تلك التي تلقتها ندى الطائع، القائد بالملحقة الإدارية الثالثة بمدينة برشيد و ذلك بعد أن تحصلت على شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي.

و تمكنت “القايدة ندى” الشهيرة في مدينة برشيد و المعروفة بتعاملها الراقي و الحسن مع المواطنين من نيل شهادة الباكالوريا في صنف الأحرار شعبة الأداب.

و نجحت القائد الشابة في نيل شهادة الباك حر بميزة حسن جدا، بل و الأكثر من ذلك فقد تمكنت من حصد المعدل الأول على صعيد مديرية إقليم برشيد حسب الشعبة وصنف الأحرار.

و انهالت التبريكات و التهاني على القائدة الشابة التي تميزت كذلك خلال مرحلة كورونا علما أنها تولت الإشراف على الملحقة الإدارية الثالثة لبرشيد منذ سنة 2018، و هي شخصية محبوبة لدى ساكنة المدينة خاصة أنها تشرف على واحدة من أصعب الملحقات بالمدينة و بالرغم من صغر سنها و حداثة تجربتها غير أنها تمكنت من كسب احترام الساكنة بتطبيقها السليم للمفهوة الجديد للسلطة بعيدا عن أي تسلط.

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تعليق واحد

  1. وباي مستوى حصلت على تدريبها بمدرسة القياد بقنيطرة ام انها اعادت حصولها على الباكلوريا غي اختصاص اخر ؟

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