“القايدة ندى” تنال الإشادة بعد حصولها على الباكالوريا بأعلى ميزة في برشيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
إشادة واسعة النطاق تلك التي تلقتها ندى الطائع، القائد بالملحقة الإدارية الثالثة بمدينة برشيد و ذلك بعد أن تحصلت على شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي.
و تمكنت “القايدة ندى” الشهيرة في مدينة برشيد و المعروفة بتعاملها الراقي و الحسن مع المواطنين من نيل شهادة الباكالوريا في صنف الأحرار شعبة الأداب.
و نجحت القائد الشابة في نيل شهادة الباك حر بميزة حسن جدا، بل و الأكثر من ذلك فقد تمكنت من حصد المعدل الأول على صعيد مديرية إقليم برشيد حسب الشعبة وصنف الأحرار.
و انهالت التبريكات و التهاني على القائدة الشابة التي تميزت كذلك خلال مرحلة كورونا علما أنها تولت الإشراف على الملحقة الإدارية الثالثة لبرشيد منذ سنة 2018، و هي شخصية محبوبة لدى ساكنة المدينة خاصة أنها تشرف على واحدة من أصعب الملحقات بالمدينة و بالرغم من صغر سنها و حداثة تجربتها غير أنها تمكنت من كسب احترام الساكنة بتطبيقها السليم للمفهوة الجديد للسلطة بعيدا عن أي تسلط.
تعليق واحد
وباي مستوى حصلت على تدريبها بمدرسة القياد بقنيطرة ام انها اعادت حصولها على الباكلوريا غي اختصاص اخر ؟