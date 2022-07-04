مرة أخرى.. نادي انجليزي يفتح ملعبه للمسلمين لصلاة عيد الأضحى

2022-07-04 / 12:30
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هبة بريس - وكالات

مرة أخرى، قام نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، بلفتة جميلة مع المسلمين المتواجدين في المنطقة الموجود بها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقرر النادي فتح الملعب الخاص به، لكي يصلي المسلمين فيه صلاة عيد الأضحى.

وكان النادي قد فتح الملعب من أجل إقامة صلاة عيد الفطر فيه قبل شهرين.

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‫2 تعليقات

  1. مبادرة طيبة من قبل النادي الإنجليزي تؤكد سمو قيم التسامح بين الأديان

  2. حبذاة لو تستمر مثل هذه الالتفاتات النبيلة التي تكرس الجهود لتعميم التعايش السلمي بين الأديان.

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