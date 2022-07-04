ابراهيم سعدون

محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم إعدام ابراهيم سعدون

2022-07-04 / 12:12
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هبة بريس

تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المغربي سعدون إبراهيم.

وجاء في بيان المحكمة: “في الأول من يوليو، تلقت المحكمة العليا طعنا عن طريق النقض بقرار الإعدام المقرر بحق المغربي سعدون إبراهيم المدان في المحكمة العليا”.

وقالت محامية الدفاع يلينا فيسنينا، في وقت سابق، إنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك.

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