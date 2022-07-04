بعد اتهامه بتضارب المصالح.. نواب الأمة يستدعون وزير التعليم العالي

2022-07-04 / 13:28
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية رسالة لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال تتضمن طلب دعوة اللجنة لعقد اجتماع بسبب موضوع تضارب المصالح.

و حسب مضمون الطلب الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فبناءا على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد طلب رشيد حموني بصفته رئيسا لفريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى بدعوة اللجنة السالفة الذكر للاجتماع في أقرب الأجال وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

و طالب نواب البي بي إس حضور الوزير المعني لمناقشة موضوع مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحافة من معلومات و وثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح.

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