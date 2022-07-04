الملك مبرقا جو بايدن: “نعتز بما يجمع بلدينا من علاقات تاریخیة عریقة”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته شخصیا وباسم الشعب المغربي، عن تھانئه الحارة مقرونة بمتمنیاته الصادقة للشعب الأمريكي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبھذه المناسبة أعبر لفخامتكم عن اعتزازي الوطید بما یجمع بین المملكة المغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة من علاقات تاریخیة عریقة، قائمة على الصداقة المتینة والتقدیر المتبادل والتضامن الفاعل، مجددا لكم حرصي الراسخ على مواصلة العمل سویا معكم من أجل إغناء ھذه العلاقات والارتقاء بشراكتنا الاستراتیجیة إلى ما یستجیب لطموحاتنا ولتطلعات شعبینا الصدیقین”.

كما جدد جلالة الملك للرئيس الأمريكي “حرص المملكة المغربیة الدائم على ترسیخ نھج الحوار والتشاور والتنسیق مع بلدكم الصدیق في مختلف المحافل الدولیة بخصوص القضایا ذات الاھتمام المشترك، خدمة لمصالحھما المشتركة وإسھاما في توطید الأمن والسلم والاستقرار في العالم.”

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