فرنسا.. الإعلان عن الحكومة الجديدة تحت قيادة إليزابيت بورن

2022-07-04 / 11:10
0
هبة بريس - وكالات

أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي، اليوم الاثنين، أسماء الحكومة الفرنسية الجديدة تحت قيادة إليزابيث بورن، مع إجراء بعض التعديلات في الحقائب الوزارية، مقارنة بالحكومة السابقة.

وبحسب إذاعة فرنسا “فرانس تي في أنفو” فإن قصر الإليزيه أفصح اليوم عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد تقديمها من رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

وحافظ وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانيان على حقيبته، لكنه حصل أيضا على حقيبة التجمعات المحلية وعبر البحار، كما حافظ وزير الاقتصاد والمالية، برونو لوماير على حقيبته. فيما بقي سبستيان لوكورنو على رأس وزارة الجيوش، وكذلك إريك دوبون مورثي، على رأس وزارة العدل.

وشهدت التشكيلة الجديدة بعض التعديلات، منها تعيين المدير السابق للصليب الأحمر، جان كريستوف كومب، على رأس وزارة التضامن، بديلا عن داميات عباد، وتعيين أوليفيه بيشت كوزير مفوض للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، وكذلك تعيين فرانسوا براون على رأس وزارة الصحة.

كما تم تعيين كريستوف بيشون على رأس وزارة الانتقال الأيكولوجي وترابط الأراضي، بديلا عن أميلي مونتشالين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرة أخرى.. نادي انجليزي يفتح ملعبه للمسلمين لصلاة عيد الأضحى

مرة أخرى.. نادي انجليزي يفتح ملعبه للمسلمين لصلاة عيد…

2022-07-04 / 12:30
Photo of محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم إعدام ابراهيم سعدون

محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم إعدام ابراهيم…

2022-07-04 / 12:12
Photo of 60 رصاصة.. دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب أمريكي من اصل افريقي على يد الشرطة

60 رصاصة.. دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب…

2022-07-03 / 23:23
Photo of السعودية.. إعفاء أمين مجلس الوزراء وتعيين سيدتين بمنصبين قياديين

السعودية.. إعفاء أمين مجلس الوزراء وتعيين سيدتين بمنصبين قياديين

2022-07-03 / 22:48
Photo of المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

2022-07-03 / 22:18
Photo of إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

2022-07-03 / 20:12
Photo of جورجيا.. مسيرة احتجاجية في تبليسي تطالب باستقالة الحكومة

جورجيا.. مسيرة احتجاجية في تبليسي تطالب باستقالة الحكومة

2022-07-03 / 19:44
Photo of صحيفة: الفرنسيون يفكرون في مغادرة الاتحاد الأوروبي

صحيفة: الفرنسيون يفكرون في مغادرة الاتحاد الأوروبي

2022-07-03 / 18:22
Photo of مصرع 5 متسلقين وإصابة آخرين جراء انهيار جليدي في إيطاليا

مصرع 5 متسلقين وإصابة آخرين جراء انهيار جليدي في…

2022-07-03 / 17:41
Photo of إخلاء ضواحي سيدني تحسبا لتكرار الفيضانات المدمرة بعد أمطار

إخلاء ضواحي سيدني تحسبا لتكرار الفيضانات المدمرة بعد أمطار

2022-07-03 / 14:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق