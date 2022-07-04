برلماني يغضب ساكنة بخريبكة.. والأخيرة تشتكيه للجهات المعنية

2022-07-04 / 10:55
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هبة بريس _ الرباط

انتفضت ساكنة ممر عقبة بن نافع( م ش ف ) ضد النائب البرلماني عبد الصمد خناني بوضعها شكاية و تعرض في شأن بناية يطالبون فيها بإيقاف البناء والتحقق في ترخيص .

الشكاية التي وجهت نسخة منها لعامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي ورئيس الوكالة الحضرية يفترض أن تكون قد وضعت فوق مكاتب الجهات اعلاه بالإضافة إلى قائد المقاطعة الحضرية الاولى

وقالت الشكاية “أن المشتكى به اعلاه المدعو ” خناني ” القاطن بالعنوان المشار إليه يقوم بالبناء بمنزله المتكون اصلا من الطابق الارضي ليتجاوزه إلى الطابق الأول ”

وطالب الموقعون على الشكاية ” التحقيق في رخصة بناء المخولة له والتي لا تحترم بنية الحي والساكنة”

ودعت الساكنة الى “التأكد مع التحقيق بأن البناء معد للسكن وليس لأغراض أخرى تضر بخصوصية الساكنة ومحيطها”

والتمست الشكاية بالسماع إلى البرلماني اعلاه واتخاذ جميع التدابير اللازمة وارغامه على إيقاف البناء ..”

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