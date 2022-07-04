السلطات الأمنية بالبيضاء تكثف تواجدها ب “رحبات الغنم” لتفادي سيناريو الحي الحسني

2022-07-04 / 11:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

رخصت مجموعة من العمالات بمدينة الدار البيضاء لإقامة أسواق مؤقتة لبيع الغنم و أضاحي العيد و ذلك لتقريب هاته الخدمة من المواطنين.

و لتفادي سيناريو الحي الحسني بالدار البيضاء خلال عيد الأضحى للسنة ما قبل الماضية حين تعرض الباعة لهجوم بالحجارة و العصي و ما رافق ذلك من تداعيات و سرقة للأغنام، كثفت السلطات الأمنية تواجدها بمداخل “الرحبات” و بمحيطها.

و لوحظ تواجد مكثف لعناصر الأمن و القوات المساعدة و كذا أعوان السلطة بمختلف “رحبات الغنم” التي تم الترخيص بإقامتها وسط الدار البيضاء و خاصة بالحي الحسني و البرنوصي و سيدي عثمان.

كما أشرفت سلطات المناطق المرخص لها بإقامة “الرحبة” على عملية تنظيم الباعة و الكسابة و هو ما استحسنه المواطنون الذين لاحظوا فرقا كبيرا في التنظيم مقارنة بالسنوات الماضية و التي كانت الفوضى العنوان الأبرز بأسواق الغنم المؤقتة.

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