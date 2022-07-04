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بني ملال.. توقيف 5 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين

2022-07-04 / 10:18
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 76 سنة، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول وزوجته مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خاصة إلى مدينة الفقيه بن صالح، وبحوزتهما تم حجز 510 غراما من مخدر الكوكايين، قبل أن تقود عملية أمنية أخرى إلى توقيف باقي المشتبه فيهم بمدينة الفقيه بن صالح ومناطق “بني شكدال” و “أولاد مراح” القريبة منها.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين ودراجة نارية، فضلا عن مبلغ مالي يقدر ب 22 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫2 تعليقات

  2. الأمن المغربي دائما يثبت صرامته ونجاعة أساليبه في الإطاحة بمروجي هذه السموم فمزيدا من التقدم.

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