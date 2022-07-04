نفاذ تذاكر لقاء الوداد و الفتح و الجماهير الحمراء تستعد لاحتفالات التتويج

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كما عودتنا الجماهير العريضة لوداد الأمة، إقبال كثيف و كبير شهدته عملية بيع تذاكر المباراة الأخيرة للوداد في البطولة الاحترافية لهذا الموسم و التي سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لها هذا المساء.

و نفذت التذاكر التي خصصتها اللجنة المنظمة لمباراة الوداد و الفتح حيث ستشد الأنظار بداية من الساعة السادسة مساءا ل”سطاد دونور” احتفاءا بتتويج الفريق الأحمر بالبطولة الثانية و العشرين في تاريخه.

و ليكون الاحتفال في أحسن حلة، شرع أعضاء فصيل “الوينرز” منذ أيام في الإعداد لدخلة خاصة بالمباراة و بالحدث و ذلك بعدما عودتنا إلترا الوداد على الإبداع و الإمتاع في مثل هاته المناسبات.

هذا و يتصدر الوداد مشهد البطولة ب 63 نقطة من أصل 29 مباراة لعبها لحدود الساعة، فاز في 19 منها و تعادل في ستة و خسر في 4، و سيكون لقاء الفتح شكليا بعدما ضمنت كتيبة الركراكي لقب البطولة في مباراة وجدة الماضية.

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