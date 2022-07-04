تقرير: الصفقات التجارية بين المغرب وإسرائيل ارتفعت ب 94%

وبة بريس

كشف معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم”، عن زيادة قياسية في التجارة بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وعبر تغريدة في “تويتر”، قال مدير معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم”، آشر فريدمان: “حطمت العلاقات التجارية الأرقام القياسية في الشهر الماضي، وشهد شهر يونيو العديد من التطورات المثيرة في مجالات الابتكار والدبلوماسية والأكاديمية”.

وفي بيان لشهر يونيو، أوضح المعهد أن “الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في مايو، بزيادة 94% عن عام 2021، فيما ارتفعت تجارة إسرائيل مع البحرين من لا شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام”.

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