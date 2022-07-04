تقرير: الصفقات التجارية بين المغرب وإسرائيل ارتفعت ب 94%
وبة بريس
كشف معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم”، عن زيادة قياسية في التجارة بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وعبر تغريدة في “تويتر”، قال مدير معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم”، آشر فريدمان: “حطمت العلاقات التجارية الأرقام القياسية في الشهر الماضي، وشهد شهر يونيو العديد من التطورات المثيرة في مجالات الابتكار والدبلوماسية والأكاديمية”.
وفي بيان لشهر يونيو، أوضح المعهد أن “الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في مايو، بزيادة 94% عن عام 2021، فيما ارتفعت تجارة إسرائيل مع البحرين من لا شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام”.
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19 تعليقات
مصلحة المغرب فوق كل اعتبار مرحبا بالتعاون الاسرائيلي المغربي في كل المجالات..
نتمنى ان تكون مصلحة تجمع البلدين فيما بينهم من خير وان يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما..
لا نرغب بالتعاون مع الكيان الظالم و لا نريد إقامة علاقات معهم لانه يهددنا..
زمن التحالفات اذا كنت وحيدا كالعربي فلن تستطيع الدفاع عن نفسك بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك..
نعم للسلم والسلام لا للفتنة نحن نحترم جميع الديانات ولا نحترم من لا يحترمونا ..
التعاون بين المغرب وحلفائه من مبادئه في عدة قطاعات تشمل الاستراتيجيوالاقتصادي والعسكري .
المغرب قوي وسيبقى قويا..
المغاربة لا يردون الحرب ويحبون السلم والامان لكن لا يرعبهم الأعداء مهما بلغت حجم قوته..
ان تنصروا الله ينصركم ويتبث اقدامكم من اراد العزة في غير الله أذله الله لن نتقوى الا بالعدل والايمان غير ذلك فهو كمن يتشبث بخيوط العنكبوت ..
عاش المغرب بلد السلم والامن والأمان اللهم احفظ بلادنا واحفظ نعمها يارب العالمين..
المغرب يعمل و يشتغل لمستقبل البلاد والشعب
ولقضية الفلسطينية ستحل سلميا..
﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ صدق الله العظيم..
المغرب بلد مسالم مع جميع الدول العالم وعاش الملك محمد السادس اللهم احفضه واينصره ..
تاريخ العلاقات الثنائية والاتفاق بين البلدين في عدة مجالات خطوة
اللهم اجمع البلدين لما فيه خير البلاد والعباد .ومن اراد بلادنا سوء فاللهم اجعل كيده في نحره..
نعتز بالعلاقات المغربية الإسرائيلية ..
مرحبا بهم في المغرب ومزيدا من التقارب والتعاون في جميع المجالات كيفما كان الحال..
الثقافه اليهودية جزء منا نحن كمغاربة، رغم إختلاف العقيدة الدينية نحن إخواة في الوطنية والإنسانية، على العموم نتمنى أن تسود روح التعايش بين جميع شرائح المجتمع، وفتح باب الرحب وقبول الإختلاف..
المغرب دولة لها سيادة على قراراتها ولا احد له الحق في التدخل فيها وفي شؤونها ..
نرحب بالعلاقة الاسراءيلية المغربية وشكرا لأمريكا حكومة وشعبا ..