تزامنا مع توصل الموظفين و المستخدمين برواتبهم.. أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أسعار مرتفعة تلك التي تشهدها عملية بيع الأضاحي بمختلف أسواق المملكة و ذلك أياما قليلة فقط على عيد الأضحى المبارك.

و وصل سعر الأضاحي في أغلب الأسواق لما يفوق 60 درهم للكيلوغرام الواحد خاصة سلالة الصردي و البركي واللتان تعتبران من بين الأكثر وفرة خاصة في المناطق وسط البلاد.

الأسعار يتوقع حسب عدد من الباعة أن تشهد مزيدا من الارتفاع في قادم الأيام بعد أن توصل أغلب الموظفين و المستخدمين برواتبهم و أجورهم الشهرية و هو ما سيجعل الطلب يتزايد مقابل العرض المحدود.

كما ساهمت ظاهرة “الشناقة” في ارتفاع أسعار بيع الأضاحي حيث يعمد وسطاء لاقتناء كل الأكباش الوافدة على “الرحبة” من أصحابها و يقومون برفع سعر بيعها للعموم.

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