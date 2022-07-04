الألعاب المتوسطية: العداء المغربي سفيان بوقنطار يفوز بذهبية

هبة بريس

تمكن العداء المغربي سفيان بوقنطار، عشية الأحد، من التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر رجال، برسم منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وجاء إحراز بوقنطار للميدالية الذهبية بعد قطعه سباق 5000 متر رجال، في توقيت 13.36.00، فيما عادت الميدالية الفضية لمواطنه محمد فارس، بينما عادت البرونزية لإيطاليا.

للاشارة فقد حاز المغرب بهذه النتيجة على الميدالية الذهبية الثالثة له، في دور ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في وهران الجزائرية .

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