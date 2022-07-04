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سقط من شرفة منزله.. أمن بني ملال يحقق في ظروف وفاة شرطي

2022-07-04 / 09:08
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هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة موظف شرطة بعد سقوطه من شرفة منزله.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد باشرت إجراءات معاينة جثة موظف شرطة يعمل بالهيئة الحضرية، يتواجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد، وذلك بعد سقوطه من الطابق الثاني من منزله الكائن بحي “أمنية” بمدينة بني ملال.

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي للكشف عن طبيعة وأسباب الوفاة ، في وقت يعكف فيه البحث القضائي على تحديد ظروف وخلفيات هذا السقوط المفضي للوفاة.

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